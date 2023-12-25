響應政府「所得稅制優化惠民措施」政策，第一銀行宣布，伙食費免稅額由每月2,400元提高至3,000元，並溯自2023年1月1日生效，同時為使同仁實質所得增加以因應物價上漲，2024年加薪除原規劃4％外，配合伙食費免稅額調整額外加碼，全體平均調薪幅度將達4.6％，另加計升等晉級、滿級獎勵金，員工整體加薪幅度最高可超過8％。

於龍年到來前夕，一銀提前宣布以實質調薪感謝員工貢獻的好消息，也期望全體同仁繼續展現動能優化經營績效，成為一個與客戶及整體社會共同成長的幸福企業。

一銀積極深耕ESG（環境、社會、公司治理），向來視同仁為最重要的資產，近年實施多項員工照護及社會關懷措施，營造友善職場環境，提供優於同業水準各項福利措施，建構透明機制加速基層行員升遷速度，同時對於語言、體育競賽成績等各項表現優異人員，提供優惠晉升機制或發給獎勵金，最快1年即可晉升，給予暢通升遷管道。

一銀今年也第五度獲教育部體育署「體育推手獎」的「贊助類金質獎」、「長期贊助獎」及首次獲得「推展類金質獎」等三大獎項，透過長期贊助舉重、桌球、柔道及角力等運動，並提供國手級教練資源，將選手們推向國際賽事殿堂，2023年羅楹湲及陳玟卉兩位舉重選手在亞洲錦標賽及世界錦標賽，為台灣帶回四金一銀兩銅佳績，青少選手黃宜甄及邱于菱在世界青年錦標賽奪得一金一銅好成績；桌球選手廖振珽等六名男子選手入選2024年中華桌球國手，其中，廖振珽及黎昕陽表現優異已獲晉用為行員。

一銀持續以實際行動力支持桌球、舉重、柔道角力等體育項目，2023年投入贊助經費超過1,800萬元，贊助教練及選手人數將近85位，期待選手們及教練積極備戰2024年巴黎奧運等各項賽事，再次為台灣爭光。

持續營造活力、幸福、快樂工作環境的一銀，除投入社會公益、贊助體育運動外，同時積極打造性別平等工作環境，以人工好孕假、孕期交通津貼、彈性工時等優於法令生育假別及生育津貼落實ESG，2023年更獲台北市政府頒發「職場性別平等金質獎」。