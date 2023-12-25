金管會於22日舉辦「本國銀行總經理業務聯繫會議及表揚典禮」，表揚公平待客原則評核表現績優金融機構，玉山銀行蟬聯評核成績前25％肯定。

玉山銀行積極落實執行公平待客原則之各項精神，設置「公平待客原則推動委員會」，由總經理擔任召集人，獨立董事參與及指導，共同擘劃公平待客藍圖，形塑由上而下公平待客文化；長期致力金融平權、消費者保護並擴大服務的包容、普及性，為推行聯合國身心障礙者權利公約（CRPD）中的資訊近用權，使心智障礙者、視覺障礙者能公平的獲得資訊，領先同業推出「簽帳金融卡出門就靠它」易讀版、有聲版，將約定條款、使用說明，轉譯成易讀易懂的文字搭配圖示，同時錄製有聲版，除心智障礙者可以閱讀，也讓視覺障礙者可以用聽的來瞭解簽帳金融卡。

此外，為響應ESG共融共好的精神，推動友善金融，已著手規劃製作全體銀行都適用的簽帳金融卡易讀版，後續將分享予所有銀行同業，讓更多的身心障礙者受惠於此。

玉山銀行總經理林隆政表示，防範詐騙為迫切重要議題，守護顧客資產更是金融業社會責任。玉山已與內政部警政署刑事警察局簽署「雙熊齊力 即刻反詐」合作意向書，首創與警政署建立「三方通話、即刻阻詐」機制，結合警政署165反詐騙專線、玉山銀行及遭詐民眾三方通話即刻通報，線上直接確認遭詐騙時間及金額隨即進行監控及攔阻，處理時間由原本30分鐘縮短為10分鐘，快速攔阻民眾受騙款項，2023年1至10月已協助警方攔阻超逾4億元。並已會同轄區員警共同場勘於行舍增設朝外監視器，深化警銀之間反詐合作，讓車手無所遁形。未來將持續舉辦高齡、校園防詐宣導講座，由玉山與具豐富偵辦詐騙經驗的員警分享防詐知識，強化民眾防詐意識。

再次獲獎對玉山銀行是榮譽更是責任，未來玉山將持續秉持誠信正直、專業負責的核心價值，落實公平待客原則，為顧客提供更好的服務，期望成為綜合績效最好，也最被尊敬的銀行。