對於我國的物流業者而言，根據麥肯錫東南亞電子商務報告，影響跨境電子商務交易的重點是B2B2C執行和點到點服務。

對於以往的國際交易，大多數線上賣家使用他們營運平臺提供的跨境解決方案（如金流、物流的配合），向身處不同的消費者交付貨物。因此這些平臺通過解決方案的提供來享受規模經濟（如Amazon、Lazada…等）。而這種方法（稱為直輸入模式）將很快讓位於B2B2C執行模式。因為在此模型中，海外賣家在目的地國家／地區註冊為本地賣家，然後，他們將貨物批量運送到當地的倉庫，從那裡填寫各自國家的訂單。當地最後一哩的交付供應商將確保產品到達買家手中。

■B2B2C有三大優勢

B2B2C模式的優勢如下：

1、一些市場正在收緊進口法規，將徵稅的門檻調整到較低的水準。因此大多數電子商務進口不再享有B2C直運模式的免稅地位。因此，許多零售商可能會選擇在國內註冊他們的業務並從那裡提交當地訂單。

2、速度：在B2C直接運輸模式下，海運交付產品大約需要15到20天。而在B2B2C模式下，交付期將縮短到大約三到五天。消費者對本地產品的快速發展和日益增長的偏好也有望引發更多銷售，激勵全球品牌建立國內電子商店以服務於本地市場。與直輸入模式相比，在B2B2C模式下優化交付流程也更有效及便利，因為商家使採購渠道多樣化，並在東南亞分散供應鏈。

3、隨著東南亞電子商務行業的成熟和發展，許多公司將有更複雜的需求。品牌可能會在不同的平臺上運營，並在更多類別中銷售更多產品。更多的公司可能會從中國大陸或是東南亞其他各國進行多元化採購，以支援更多的東南亞市場，這將需要重新配置其物流結構。第三方物流公司提供的B2B2C模式可以通過比直輸入模式更有效地聚合跨品牌和平臺的運輸需求來幫助滿足複雜的物流需求。

綜上所述，對於物流公司來說，這種B2B2C模式的轉變可能會帶來新的機會。跨境第三方物流公司或集運商可以擴大其倉庫業務，以滿足當地對存儲和加工設施的更高需求，並擴大其最後一哩交付服務。在數據安全至關重要的時代，物流參與者也應該加強保護賣家數據機密性的能力。且點到點的跨境服務。促進貨物跨地區的流動可以讓一些物流業者擴大其端到端的跨境服務。為了提高競爭力並從價值鏈中獲得最大收益，物流業者可以考慮通過與上游和下游參與者合作，將其服務線擴展到交付和物流之外的更多節點，有助於擴大服務商機。

■東協朝經濟一體化 支付也將互聯互通

另一值得關注的東協在經濟一體化的目標之下，各國金融也逐漸趨向合作互利與共，2023年5月的東協領導人峰會上通過了《東協領導人關於推進區域支付互聯互通和促進本幣交易的宣言》，承諾通過快速響應（QR）碼機制建立區域跨境支付網絡。馬來西亞、新加坡、泰國和菲律賓於2022年11月簽署區域支付互聯互通諒解備忘錄 （MOU），今年8月，越南和汶萊也正式加入倡議，該系統讓區內各國居民利用QR-code條碼即可以本國貨幣來跨境支付購物款項和服務費。

然目前仍需解決的是各國國家的國家二維碼標準的協議。因柬埔寨（KHQR）、印度尼西亞（QRIS）、寮國（Lao QR）、馬來西亞（DuitNow）、菲律賓（QR Ph）、新加坡（PayNow）、泰國（PromptPay）和越南（VietQR）皆有自己的QR國家標準代碼，但在經濟一體的共識下，各國持續朝向政策去擬定，此二維碼支付系統的建立將加強金融互聯互通，可以減少對美元作為中介的依賴，促進更多的貿易和投資活動，更有助於擴大各國的中小微企業市場蓬勃發展。