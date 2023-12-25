在2023年中，我們已見證了人工智慧（AI）在各個領域所帶來的全面創新，無論從醫療面向，到教育、金融以及製造業等各領域，已顛覆了人們過往對工作模式的想像；而下一代生成式AI也正掀起一波工作型態上的變革，更大幅衝擊著未來企業經營模式與人才市場。
展望2024年，AI應用勢必更全面性地融入我們的生活，而應用場域也將擴大至進一步賦能整個社會。面對新技術所帶來的不確定性，企業除了持續強化員工的數位素養，還能怎麼做？首先重要的是企業要擁有「開闊的思維」，用開放心態去擁抱AI，無疑是企業持續成長的關鍵，而重新定義並善用AI來輔助每日工作流程、提升效率，則成為當前企業的必修課題。
■數位債務工作讓AI來做
根據微軟今年發布的「2023工作趨勢指數研究報告」，在調查全球31個國家後，發現台灣高達8成的企業員工認為花費過多時間在繁瑣的溝通庶務上。這些枯燥乏味且重複性高的數位債務（Digital Debt）工作導致員工不但沒有時間來完成工作內容，也無法靜下心專注在策略思考與創新上。
平均每位員工每周要花8.8小時處理電子郵件，再花7.5小時開會，也讓6成的企業經理人擔憂組織在未來將可能缺乏創新能力。運用AI，除了能夠降低數位債務的工作時間，還能夠協助員工在進行腦力激盪時加速創意發想，釋放企業創新力。
低效率會議及數位債務工作更是生產力無法提升的主因。報告指出，超過6成的前線員工期待AI工具的到來，素有科技島之稱的台灣更是有高達9成的員工表示非常樂意委託AI代為處理相關工作，藉以減輕工作負擔。
由此可見台灣人才普遍關注科技資訊與時事脈動，且勇於嘗試新的科技產品。企業不妨抓緊時機，培養組織與員工具備「AI數位素養」，包括瞭解AI如何運作以及如何操作，讓AI成為員工面對未來工作挑戰的最佳盟友，也為企業緩解少子化帶來的人力短缺困境。
微軟在近日發表針對Copilot早期使用者體驗研究中也顯示，Copilot在提升生產力、創新力上有顯著影響，還更加節省工作時間。約7成早期使用者在用過Copilot後，大幅提升了其工作效率與工作品質，且在搜索、寫作、總結等工作上，完成的速度提高了29％。
■AI加持全面解鎖技能樹
過去經驗告訴我們，每當新科技、新技術誕生，既有的工作與產業必然會受到影響；但相對的，也會創造出更多新興的商機與工作機會。AI人才的需求正隨著相關應用的加速發展變得更為迫切。
根據LinkedIn統計資料中也發現，提及GPT的職缺增加近8成，而提及生成式AI或GPT的貼文相較前一年更多出33倍之多，這意味著AI正在重塑工作的樣貌，與此同時有更多新型態的工作需求陸續出現。
不論是企業或員工都需要在此浪潮下進行全面升級。企業可以透過建立 「AI數位素養」的組織文化，將 「What If」開放成長思維融入其中，帶動各部門員工一起思考怎麼做能夠改善既有的工作流程，在每個職位中發掘導入創新AI、提高工作效率與生產力的可能性，協作過程還能解鎖員工彈性應變、溝通與情商等軟實力，為企業、也為員工在AI時代中創造競爭優勢及差異化價值！
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