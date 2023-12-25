【時報記者王逸芯台北報導】最新通膨數據比預期表現溫和，讓市場對於2024年準會(Fed)降息期待加深，美國四大指數上周五聖誕節前漲多跌少，僅道瓊指數小跌作收。今(25)日台指期開漲0.52%、為近5個交易日的新高；電子期開漲0.46%；金融期開漲0.4%。 籌碼面上，台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少2104口至-8120口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨空單減少1813口至-15750口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少3140口至-9109口。

上週五指數跳空開高後狹幅震盪，終場收漲52.89點，站上各短均之上，惟成交值縮至約2883億元、創近1個月低量。短線降息期待與年底前後節慶氛圍挹注雖未明顯趨弱，但標普500臨歷史高的技術面壓力，牽制台股近期量縮追高力度。

永豐期貨表示，上周五台股日K呈現價漲量縮，五日線得而復失，觀望情緒升溫，不過考量國際股市仍延續Fed政策轉向的資金行情，料短線維持高檔盤堅格局，後續除了留意美國PCE數據，投信季底作帳及本周2023封關行情也是觀察重點。