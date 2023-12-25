台灣加入WTO大事紀

今年4月大陸對台展開貿易壁壘調查，日前公布最終結論，認定台灣長期以來禁止2,400多項物品自大陸進口，已構成貿易壁壘。此一限制大陸物品的國安考量，看似合理，但已不符合WTO的最惠國待遇（MFN），何謂最惠國待遇？

1992年國貿局GATT答客問第五題說：「最惠國待遇原則即一般所稱之不歧視、無差別待遇原則，任一締約成員對任何國家之貿易相關措施，必須立即且無條件適用於所有締約成員，此為GATT為擴大貿易目標所定出之第一條原則，亦是達成GATT宗旨的最大支柱。」

限陸物品進口 不符MFN

GATT即關稅暨貿易總協定，是世界貿易組織（WTO）的前身，最惠國待遇是WTO最重要的原則，也許有人會問，我們禁止2,400多項大陸物品來台為什麼違反MFN？把上段文字慢慢念一遍：任一締約成員，當然包括台灣，接下去一句是：「對任何國家之貿易相關措施，必須立即且無條件適用於所有締約成員。」這裡有三個詞很重要：立即、無條件、所有，意思是開放給美、日進口的產品，也要開放給所有會員，美、日適用的關稅稅率，也適用於所有會員。

那麼，我們要問，大陸是不是WTO會員，如果不是，那我們禁他2,400項不成問題，但事實上，大陸是WTO會員，我們這麼做就不符MFN的原則了。有沒有方法可以解決這個困境？有，就是在當年我國入會（WTO）案通過前，向部長會議提出「排除條款」，排除大陸適用MFN，但是有沒有副作用？有，入會案可能會被杯葛，以致入不了會。

在兩難之間，2001年11月我入會案通過前，經濟部發布了一份歷史性的新聞資料，內容摘要如下：「如果各國部長在11月11日的會中順利通過我入會案，我方將考慮不對中華人民共和國援引排除條款，並將依據經發會的共同意見，與中國在WTO的架構下，秉持互利互惠的原則，進行經貿交流。」2002年元旦台灣成為會員之後，是擴大開放了2,000多項大陸物品，但開放比率仍僅73％，與此同時對一般地區開放比率已逾96％，我國並未授與大陸MFN。

授予MFN 無須協商

對此，行政院經貿談判辦公室如此解釋：「兩岸分別在2001年12月及2002年1月加入WTO，當時雙方未就彼此貿易體制與措施進行協商。儘管中國農工產品對台灣有重大影響，但我方展現善意，從未使用排除條款，以保留諮商空間…」這段話聽來似乎有理，其實不然，只要參與過20年前談判的人都明白，MFN並不需要協商才可以得到，如國貿局20年前編的答客問所言，MFN的授與是立即、無條件、所有會員。

再者，看看談判歷史也會明白這個道理，1990年代WTO有142個會員，要求與我們談判的只有30個，其餘112個沒有與我們諮商的國家，難道就無法享有MFN嗎？自然不是，所有談完的降稅成果、市場開放的好處，他們都可以一點不差的享有，這就是不歧視、無差別待遇原則。試想，今天如果有個國家禁止我們2,000項產品出口到他們國家，不用談WTO法理，用常識就可以了解，你必然會不高興，同理可證。

小檔案■1998年5月經濟部次長林義夫率團赴日內瓦，出席第九次工作小組會議，加拿大代表與我國雙邊諮商時，強烈指責台灣獨惠美國的入會（WTO）「頭期款」，已違反WTO最惠國待遇，必須進行修正，讓所有會員都能分享「頭期款」，否則將無法和台灣結束諮商。

小檔案■我國入會（GATT/WTO）申請案於1992年9月獲受理展開入會談判，共有30國要求雙邊諮商，除了要與30國達成雙邊協議，入會文件（入會議定書、工作小組報告）也要交由多邊的工作小組會議進行審查，2001年11月經濟部長林信義率團出席WTO杜哈部長會議，我入會案順利獲鼓掌通過。