台灣之光-台灣彩光科技公司即將前往世界第二大證券交易所那斯達克上市，12月21日台灣彩光在台北福華飯店，與光電科技工業協進會共同主辦上市前記者發布會，由光電協進會執行長羅懷家博士與SemiLux International控股公司董事會主席兼共同執行長張永朋博士共同主持。
台灣彩光科技股份有限公司（TCO）成立的SemiLux International控股公司，將於2024年1月正式在美國那斯達克交易所掛牌上市，上市後股權價值達3.8億美金，上市後可望朝市值逾5億美元的獨角獸公司邁進，成為全球車用AI晶片加速器的龍頭。
SemiLux-TCO掌握台灣成熟的半導體垂直供應鏈整合與矽光子與半導體技術。董事會主席兼共同執行長張永朋博士表示，SemiLux是在台灣彩光科技（TCO）推動下所成立的控股公司，台灣彩光於竹科與中科分別具有研發與製造中心，近年來專注於AI晶片設計、雷射應用模組及其關鍵元件，主要技術為自動駕駛、智慧車燈和光電感測器等解決方案，可應用於自駕車、無人機等。在研發方面，持續與國立中興大學共同推進光達感測器、和智慧車燈的矽光子、與半導體技術的研發、設計和應用。
該公司以智慧車燈關鍵零組件，成功打入歐系等知名車廠原廠的供應鏈，擬積極投入快速發展的自動駕駛汽車產業，於2023年7月正式成立SemiLux International控股公司，並積極展開與全球客戶（OEM／Tier-1）的密切合作，共同開發和生產高精度光電感測模組、AI晶片加速器設計以及後端應用，以滿足客戶在各種商業和消費產品中的特定整合需求。
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