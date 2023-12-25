州巧近六季營收、EPS

州巧（3543）舉行法說會，董事長李樹裔表示，疫情對營運影響大，今年由於內部精實，而且越南廠開始量產，前三季每股稅後純益0.88元，全年可望轉盈。展望2024年，由於醫療床和電動輪椅拓展歐洲市場有成，再加上光電產品需求回溫，營運成長動能看好。

州巧前三季合併營收24.12億元、相比去年同期成長3.21％，毛利率則是增至18％、年成長7個百分點，營業利益約7,371萬元，本業轉虧為盈，稅後純益約6,166萬元，每股稅後純益約0.88元。

李樹裔表示，雖然疫情結束，但仍受俄烏戰爭及通膨等因素，全球經濟疲軟，特別是先前疫情衝擊電動床、電動輪椅等輔具拉貨，而且醫療產業庫存調整的腳步慢，造成今年醫療事業衰退、陷入虧損。不過今年原物料上漲的狀況較2022年和緩許多，加上內部精實努力，毛利率與淨利都有大幅改善。此外，越南廠已於今年6月開始加入產能，預計2024年中開始獲利。

近年雖因疫情陷入低潮，州巧在研發及新事業開發上持續布局。李樹裔表示，今年併購了醫博科技，持股52％、並且進入董事會，兩家公司也深化合作，並且協助醫博轉型，從過去單純醫材產品，拓展到智能睡眠領域，產品線也從過去的成品轉為模組銷售。此外，醫療床取得了英國醫療器材供應商SUMED的訂單，而電動輪椅也拿到荷蘭公司SCOOZY的訂單，明年出貨動能看好。

光電事業在材料回溫及精實改善下，雖然營業額與去年相當，但獲利已有明顯改善。在光電產業技術上也投入AI智能檢測，強化內部生產效率以外，也成功對外銷售至其他產業應用，並因應中國產業南向，針對內需產業，積極投入轉型新事業。2024年隨著市場需求好轉，越南廠出貨持續放量，業績看增。

家居事業先前因疫情和運輸問題，造成營收衰退，2023年營收未見好轉。然而由於廠內改善、以及部分主力產品如抽屜等，因為客戶銷售組合差異，使營收及獲利較去年表現轉佳，估計獲利會比2022年好。而家居產業也積極布局非家居金屬製品的產業開發。