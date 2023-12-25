聚鼎（6224）強攻散熱商機，儘管美國子公司TCLAD處整合陣痛期，但是公司看好散熱應用將擴及照明、電源轉換、高效能運算（HPC）等三大類應用帶動散熱需求持續成長，激勵氣冷、水冷、散熱片等不同解熱方案，聚鼎明年將合併散熱事業，擴大散熱產品的廣度，擬推出散熱材料新品。
聚鼎2020年宣布斥資2,600萬美元，併購德國漢高集團（Hankel）旗下散熱事業部（TCLAD），並於2021年合併報表，不過歷經新冠疫情、美國經濟情勢嚴峻，整併效益不如預期，惟在聯合採購、積極進行成本控管下，TCLAD赤字邁向收斂，推升聚鼎第三季本業揮別連五季虧損，順利轉虧為盈，營益率回升至2.71％。
聚鼎於上周舉行法說會，管理階層表示，2024年將持續擴大合併綜效，於明年2月合併聚鼎TCB散熱事業以及TCLAD，未來聚鼎以生產元件為主力，子公司聚燁科技旗下的TCB及TCLAD聚焦散熱產品。
聚鼎表示，TCLAD有70％交貨給美國客戶，其餘30％以歐、亞客戶為主，客群分布在軍工、汽車及照明，主要應用於高信賴性、耐電壓的領域，過去德國母公司對TCLAD著墨不深，聚鼎接手之後，積極找回客戶，2022年導入ERP系統、2023年整合採購，轉向亞洲採購鋁板、銅板，2024年將持續調整，期待虧損大幅度改善，並推出散熱材料新品。
聚鼎觀察，散熱應用愈來愈廣，包括半導體領域，目前以照明、電源轉換以及高速運算（HPC）對散熱的需求最強，帶動氣冷、水冷及散熱片等不同的解熱方案，對聚鼎來說，除提高散熱效率外，也積極擴大散熱產品的廣度，如散熱板、散熱貼片、散熱膠，在持續擴大的散熱市場中，深化既有客戶的應用。
至於在聚鼎強項PPTC，汽車電子化帶動ADAS、自動控制及電動車（EV）崛起，在控制線路、電池迴路上均有利於PPTC需求成長。而在短期景氣，聚鼎預期第三季為出貨高峰，第四季將步入季節性淡季，本季獲利將回落，但可維持去年同期水準。
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