祥碩與威鋒近季度營運

GAI（生成式人工智慧）以海量資料帶起高速傳輸需求，帶動高速傳輸介面晶片營運動能！AI PC在Intel及AMD新CPU平台上，將支援更高階USB4，台廠加速取得認證，祥碩（5269）於主控端及裝置端控制IC，已獲USB開發者論壇（USB-IF）認證；威鋒電子（6756）VL832近日也獲認證，為2024年成長添動能。

GAI數秒內即產生龐大資料，但對多數使用者而言，資料需要進一步分析及處理成為有用資訊，因此，需要多個顯示器進行檢查，螢幕解析度要求提升至4K、60Hz，頻寬要求同步提升，且多裝置間傳輸仍依賴USB傳輸規格，因此目前看來，AI需求提升，最直接可望帶動的就是USB4的加速應用。

但USB4技術門檻較高，限制廠商推出新品時程，台廠加速進行。祥碩USB4領先同業，率先推出裝置端（Device）控制IC且獲得USB-IF認證通過，並已掌握OEM市場逾7成訂單，將大啖AI PC潮流商機。祥碩第三季每股稅後純益已連三季爬升，單季EPS來到9.74元，營運相對有爬升動能。

威鋒電子前三季每股稅後純益2.49元，年減75％，不過仍積極布局。新品VL832 USB4控制晶片近期取得USB-IF認證，開始量產出貨。其晶片可支援40Gbps高速傳輸，並增加顯示器頻寬，支援四個4K螢幕，完整支援AI PC多工、高效之使用場景。

威鋒電子指出，前代VL830已打入全球近50個客戶設計案，從旅行擴充基座到螢幕等，多樣化產品提供動能，升級版VL832可望乘勢而起。邊緣AI PC／NB平台崛起，帶動PC升級循環，整體也將驅動2024～25年USB4傳輸規格之加速轉換，促進周邊設備規格提升。

此外，5G加速商轉及WiFi規格提升，更將帶動資料傳輸量及速度要求隨之增加，但其推升過程是以漸進式為主。然而在ChatGPT去年11月底問世後，其龐大的訓練模型參數，使AI應用的靈活性及反應超乎預期，傳輸速度升級迫在眉睫，也為高速傳輸介面未來應用面確立趨勢。