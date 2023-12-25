全球總經觀察： 美Fed（聯準會）在今年最後一次FOMC會議的結論，可說是提前送了資本市場一個耶誕節大禮物，全球主要股/債市紛紛以最熱烈的「漲」聲來做最直接的回應，其中美道瓊/費半指數更率先再創歷史新高。

就本次會議內容來看，除了符合市場期待第三度暫停升息，並將今明兩年通膨預期同步下調（2023年PCE由3.3％調降至2.8％）外，12月利率點陣圖中位數自5.1％降至4.6％亦暗示明年降息幅度可望由前次的2碼擴大為3碼，聯準會確實展現出令人意外的鴿派立場，尤其主席鮑爾在記者會上不再排斥談論降息，針對記者提問更直言不需等到通膨回落到2％即可啟動降息動作的言論，應該算是對本次暴力式升息週期見頂正式做了蓋棺論定，明年降息確實可以期待。

不過，聯準會這一次開會時間距離上次會議僅約一個月，但態度卻出現明顯大幅轉折，是否暗示相關官員已看到我們未曾注意的烏雲已從遠處飄來，頗令人玩味。

另最近國際政經情勢相對平淡，倒是由台灣護國神山台積電宣布董事長劉德音將在明年股東會後退休，投下一顆意外震撼彈，原先雙首長共治時代將劃下句點。

雖然台積電股價表現似乎沒有起太大波瀾，但就其前有國際地緣政治角力棘手問題，而後有英特爾、三星於先進製程競爭虎視眈眈，後續高層人事布局能否順利因應各種挑戰需密切觀察。

盤勢分析與投資策略： 在美國經濟軟著陸跡象更為明朗及市場對於美/歐央行明年降息期待也愈來愈高的情況下，全球風險性資金積極追逐股/債獲利機會未見明顯縮手跡象，除了美股強勢輪動刷新今年高點，道瓊/費半更再創歷史新高價之外。

就台股來看，在11月出口年增率再度轉正（3.8％），及上市櫃11月營收暌違12個月後再度出現正成長（3.6％）助攻下，指數亦是看回不回推升今年高點來到17,743點。

短線漲多仍是盤面最主要利空所在，而近日外資操作與美股走向出現較大脫鉤，亦顯示往年年末耶誕外資休假效應已經開始發酵，再加上目前盤面可見實質利多相對有限，預期現階段要見台股強勢拉抬表現不容易，且亦需提防年關賣壓無預警出籠的可能。

目前類股輪動速度快，操作難度高，標的選擇以股價已見整理或具基期偏低特性為主，HPC/PC/散熱/PCB/先進封裝/網通等AI核心族群，或景氣已見落底回升的手機零組件/記憶體仍是著墨重點。

另外，距離2024總統大選僅剩一個月時間左右，與政策息息相關的風電/重電、生技甚或金融族群亦有表現機會。