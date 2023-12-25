丁紹曾 小│檔│案

凱基投信董事長丁紹曾從證券轉戰投信，從偏重金融商品交易面到顧及客戶人生各階段的投資需求，六年來帶領凱基投信成為國內規模成長增速最快的投信公司，在主被動基金商品線逐漸布局完整之際，丁紹曾看到國人退休規劃上的痛點，搭配今年打出「豐盛未來」的品牌宣言，將致力提供國人退休投資產品的完整解決方案，協助他們透過複利的力量獲得豐盛的退休金融財富。

曾任凱基證券總經理七年的丁紹曾表示，過去在證券業負責金融商品交易、股權及債務資本市場到衍生性商品設計等多元業種，目前身處的投信業則是因應客戶不同人生階段與投資需求，提供完整的投資解決方案。不論是證券業務還是投信領域，對於「品質」與「專業」的要求都是一致的。因此，他期盼將過往在亞太區累積的管理經驗，透過每一次的實戰經驗傳承給凱基投信的同仁，陪伴同仁在專業能力、管理職能以及對金融市場的掌握度上持續提升，讓團隊的戰力不斷成長。

退休資產管理有成長空間

過去六年來，凱基投信除了設計一系列的主動式多重資產基金之外，隨著投資人對資產配置與定時定額投資的需求日益增溫，凱基投信也推出了多檔布局台灣及全球的股票型ETF與債券ETF。截至10月底，市場股債ETF總資產規模已占境內基金的54％，而在這ETF的主戰場上，凱基投信ETF管理規模排名第七。

對於退休理財的議題，丁紹曾相當有感。他從各國退休金管理的投資方向、各年齡層投資的標地等面向，發現國內資產管理業者還有很多努力的空間，也應該在台灣高齡化社會形成之下，共同努力協助提供國人做好退休準備。

他以美國的退休金為例指出，對比去年底美國與台灣的退休資產規模占國民生產毛額（GDP）的比重來看，美國有135％，台灣僅有29％。

另外，概算2022年底涵蓋勞保、國民年金、勞退新舊制及公務人員退撫等基金投資於台股部分占台灣上市櫃公司市值比例僅3.6％，就算外加國人投資主動管理台股基金及被動管理的台股ETF也都算是廣義的退休為目的台股資產，占台股市值也僅5.9％，與美國退休資金投入自家美股資產占標普500指數成份公司總市值比重約55％～56％，占NYSE與NASDAQ總市值約48％～49％相比，國人在台股甚或是全球股票的退休資產配置還有很大的成長空間。

因此，丁紹曾希望凱基投信能夠透過商品配置來協助國人，未來將致力成為投資人信賴的投資夥伴，提供合宜的退休投資產品與完整解決方案，協助投資人長期穩健投資，透過複利的力量獲得豐盛的退休金融財富。

實踐ESG及AI、數位轉型

此外，AI、數位轉型及ESG的實踐，是經營團隊堅信不移的成長路徑與目標，丁紹曾強調，秉持著金融專業並預想市場需求、社會責任，走在客戶前端，才能提出更完整的退休理財與投資管理方案。

展望未來，凱基投信將運用金控的資訊與數位資源，提供客戶優質的數位投資體驗，陪伴客戶於追求金融財富之同時也擁有心靈財富而感到豐盛，做到與客戶同道偕行、共創豐盛未來。