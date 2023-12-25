【時報-台北電】美公債與美元雙跌，上周五紐約期金漲近1%；並

漲逾兩周高點，且連續第二周上漲，係因市場預期美國聯準會

(Fed)明年初降息的可能性上升，以及美元和美國公債殖利率下滑

，同步令金價上揚。(編輯：王思涵)

時報- 12/22NYMEX/COMEX 貴重金屬期貨收盤如下：

項目 12/22 12/21 漲跌

2月黃金(美元/盎司) 2069.10 2051.30 +17.80

3月白銀(美元/盎司) 24.57 24.59 -0.02

1月白金(美元/盎司) 981.80 970.30 +11.50

3月鈀金(美元/盎司) 1223.70 1228.20 -4.50

(商品行情網)

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