【時報-台北電】上周五(22日)台股跳空開高後狹幅震盪，終場上漲52.89點或0.3%、收17596.63點，站上各短均之上；惟成交值縮至約2883億元，創近1個月低量。盤面上，DRAM、面板與海空運等相對強勢。台股上周累計下跌77.24點或0.44%。
群益投顧指出，降息期待與年底前後節慶氛圍挹注雖未明顯趨弱，但標普500臨歷史高的技術面壓力，牽制台股近期量縮追高力度。預期指數區間落在17450-17750點。
群益投顧表示，追高力度趨弱，權值股輪動加速，本應受惠資金轉進效應的中小股，高基期股也震盪加劇。操作上建議，個別低基期中小題材股，擇強守技術面應對；漲多爆量股避免追高。(編輯：廖小蕎)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：