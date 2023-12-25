【時報-台北電】上周五(22日)台股跳空開高後狹幅震盪，終場上漲52.89點或0.3%、收17596.63點，站上各短均之上；惟成交值縮至約2883億元，創近1個月低量。盤面上，DRAM、面板與海空運等相對強勢。台股上周累計下跌77.24點或0.44%。

群益投顧指出，降息期待與年底前後節慶氛圍挹注雖未明顯趨弱，但標普500臨歷史高的技術面壓力，牽制台股近期量縮追高力度。預期指數區間落在17450-17750點。

群益投顧表示，追高力度趨弱，權值股輪動加速，本應受惠資金轉進效應的中小股，高基期股也震盪加劇。操作上建議，個別低基期中小題材股，擇強守技術面應對；漲多爆量股避免追高。(編輯：廖小蕎)

#台股 #追高 #趨弱 #技術面