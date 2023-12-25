【時報-台北電】通膨再次放緩，美股上週五多數收紅。投顧預期台股維持高檔震盪。

美國公佈PCE指數，從上期2.9%，降至本期2.6%，另核心PCE指數以3.2%，創2年多以來新低，可見通膨加速放緩，美股開高，惟因聖誕假期將至，後續出現節前賣壓，道瓊翻黑，其他三大指數收紅，幅度介於-0.05%至+0.35%，台積電ADR+0.60%，台指期夜盤+48點。國票投顧預期台股今日小幅開高，盤中維持17600點附近震盪走勢。

上週五台股上漲52點(+0.30%)，收在17596點，成交金額2919億元。國票投顧表示，上週五指數將上週四的失土91點收復過半，壓力有一定的減輕，配合外資近10日有9日買超，波段偏多，若大盤可成功站回5日線，就有機會再漲一段，只是，現階段有2點情形仍待觀察，第一，由於接近聖誕假期，指數呈現反彈量縮，未來宜須補量，較能迎來連續上漲行情，否則容易呈現漲跌互見，第二，加權指數KD、MACD皆轉折向下，暗示空方優勢較大，此一情形，弱則震盪回檔、尋求支撐，強則以盤代跌、伺機再攻，但無論是哪一種發展，短線上漲空間均是相對有限。操作建議，建議先以短進短出、買黑不買紅等方式因應，並以低檔轉強的族群，作為目前首選。

國票投顧指出，12月來到最後一週，此時逢聖誕節，外資休假，台股由內資主導，推測中小型股具備表現機會。此外，市場將放眼明年，對於2024年的潛力產業，近期應會提前卡位，可參考投信新佈局方向，如矽晶圓、記憶體製造、MOSFET。另外，消費性電子展(CES)元月初將登場，上述族群把握佈局機會。（編輯：沈培華）