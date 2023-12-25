【時報-台北電】外匯評論：
1.USD/JPY
日本政府上週五公布11月核心消費者物價指數(CPI)如預期較上年同期漲2.5%，創2022年7月以來最低增幅，表明成本推動型通貨膨脹壓力有所緩解，可能給日本央行(BOJ)逐步退出大規模貨幣政策之前留出更多時間。
並據BOJ的10月會議紀錄顯示，BOJ政策委員會成員在如何溝通收益率曲線控制(YCC)政策調整的問題上意見分歧，有委員明確指出該措施非旨在為結束YCC和負利率政策做準備，部分人則對將調整解釋為退出超寬鬆貨幣政策奠定基礎持寬容態度，但市場解讀BOJ通過調整YCC政策放鬆對長期利率的嚴格控制為退出超寬鬆貨幣政策第一步，而且日本財務省根據初步預算，始於2024年4月的財政年中，通過定期標售政府債券的額度將降至171兆日圓，為連續第三年削減政府公債發售額，突顯BOJ政策轉向的前景日漸明朗，政府預算則預計為112.07兆日圓，比當前財政年最初預算降2%，為十二年來首次減少支出，提供日圓支撐，推低美元兌日圓匯價至141.87低點。
隨後美國11月數據顯示，個人消費支出(PCE)物價指數意外較前月降0.1%及個人支出較前月增加0.2%不及預期，新屋銷售則較前月驟降12.2%至年率為59.0萬戶遠遜於預估值，但個人所得增長0.4%與預期相符及耐久財訂單較前月猛增5.4%，而且密西根大學調查12月美國消費者信心指數終值升至69.7，提振美元兌日圓至142.66高點。今日大部分主要市場因聖誕節假期休市，預估美元兌日圓阻力於142.50-70，支撐於141.60-80。
2.EUR/US
上週美國第三季國內生產總值(GDP)與核心個人消費支出(PCE)物價指數下修，導致利率期貨市場預估美國聯邦準備理事會(FED)最快明年3月降息的機率達82%，明年全球快速降息的預期改善風險胃納，而且上週五澳洲公布11月經季節調整民間與房屋信貸均較前月升0.4%大致不變，支撐澳幣和紐元等風險貨幣，歐元兌美元亦穩守1.0992低點。
據德國公布11月進口與出口物價分別較前月跌0.1%及0.9%，第三季住宅房地產價格則較去年同期降10.2%，跌幅創紀錄新高，但法國12月消費者信心指數升至89，另外11月生產者物價指數(PPI)分別較前月與去年同期回升至2.4%及0.3%，而且歐洲央行(ECB)執委施納貝爾預期短期內通貨膨脹將再度略為上升，提振歐元兌美元至1.1040高點。預估今日歐元兌美元支撐於1.0995-1.1015，阻力於1.1080-1.1100。
3.GBP/US
上週五英國國家統計局數據顯示11月零售銷售較前月增長1.3%遠高於預期，但第三季較前季萎縮0.1%及較上年同期增長0.3%均遜於預估值，打擊英鎊兌美元至1.2671低點。隨著英國財政大臣亨特稱，英國經濟的中期前景比數據顯示的還要樂觀，而且美國11月通貨膨脹數據進一步放緩，助燃FED提前降息的希望壓抑美元，推動英鎊兌美元反彈至1.2744高點。預估今日英鎊兌美元支撐於1.2690-1.2710，阻力於1.2780-1.2800。(遠東商銀外匯保證金交易提供)
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