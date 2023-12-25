【時報-台北電】因主要原材料生產國幾內亞的一個油庫發生爆炸後，提高了最大消費國中國，冶煉廠鋁土礦供應中斷的可能性，引發了供應擔憂，加上，美元指數下跌，美元走軟使得以美元計價的金屬價格更顯便宜具吸引力，帶動技術性買盤，致倫敦(LME)鋁價漲觸近3個月以來新高。
分析師表示，由於主要鋁土礦供應國幾內亞的一個油庫發生爆炸，引發了對氧化鋁原料短缺的擔憂，疊加適逢寒冷冬季，最大消費國中國國內的供應受限，以及，美元走軟帶動技術性買盤推動鋁價上揚，與此同時，一些金屬航運路線面臨風險，因為海運公司因船隻遇襲而避開紅海，通過蘇伊士運河的運輸受擾，而蘇伊士運河的貿易量約占全球貿易量的12%，影響鋁價一度漲觸近3個月以來的高點。
終場上周五(12/22)報價，倫敦金屬交易所(LME)期錫下跌287美元，報每公噸24,866美元；期鎳下跌379美元，報每公噸16,509美元；期鋅上漲54美元，報每公噸2,601美元；期鋁上漲82美元，報每公噸2,326美元；期銅下跌22美元，報每公噸8,573.5美元；期鉛下跌3美元，報每公噸2,063美元。(編輯:呂方維)(商品行情網)
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