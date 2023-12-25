星座專家唐綺陽分析12／25–12／31本周運勢，面臨水、木逆最後一周，感受水星、木星逆行帶來的啟發，水逆帶來思考自己要的成功是什麼，木逆則使大眾反思自我想要的生活，討論民生物價及美食話題；金星進射手，周遭散發正面樂觀能量，受到異國或不同文化的價值觀啟發，研讀歷史或經典書籍能獲益良多；木星順行，體會健康與金錢的重要性，發掘問題點並改善處理，有機會展開新局面；金土入相位，樂觀中暗藏著不安的情緒，星盤有星在3-4度者或變動星座的人，影響最顯著。

星象影響：水逆和木逆最後一周、金星進射手、木星順行、金土入相位

12星座個別運勢：【累的：牡羊、巨蟹、摩羯、雙魚】

牡羊：耐心解決事務卡頓之處，感情部份避免過度自我

巨蟹：對於工作與愛情上的不順眼，先冷靜顧好自己的情緒

摩羯：處理職場內部的狀況，戀情問題也有待解決

雙魚：注意健康影響事業及心情，戀愛方面走療癒路線

【穩的：金牛、雙子、處女、射手】

金牛：職場上該為自己忙碌，增添生活感讓戀情加溫

雙子：避免人情世故成為爛好人，容易因對象撒嬌而淪陷

處女：事業運佳，小心切勿心急，戀情方面花時間多觀察

射手：多花心思處理家務，與另一半適合居家約會

【讚的：獅子、天秤、天蠍、水瓶】

獅子：務實耕耘事業蒸蒸日上，感情走誠意路線能打動對方

天秤：突發奇想開啟新局勢，輕鬆談話展現可愛的一面

天蠍：冒險心態令旁人驚訝，參加聚會放鬆閒聊增加魅力

水瓶：工作上獨自作業更有效率，感情需多刷點存在感

唐綺陽12／25–12／31星座運勢周報。（影片來源／YouTube／唐綺陽官方專屬頻道）
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