國史館整理自美國運回台灣的兩蔣日記，預計30日舉辦《蔣經國日記（1970~1979）》新書發表會，蔣經國主政時期，確立台灣經濟發展的大方向，他認為，對台灣而言，最重要的是要訂定正確的財經政策，而且要顧到整體性和長期性，在政策方面應以均富均足為原則。最終他為台灣創造了經濟奇蹟。
由蔣經國媳婦蔣方智怡託付給美國史丹佛大學保管的兩蔣日記，歷經多年纏訟，最終由美國法院判歸國史館，今年9月14日空運抵台，國史館日前已先出版《蔣中正日記》，預計30日舉行《蔣經國日記（1970~1979）》新書發表暨座談會。
國史館指出，蔣經國日記始於1937年5月4日，終止於1979年12月31日，蔣經國早年寫日記中規中矩，然自1970年代起寫日記習慣開始有些改變，不見得天天記載，有時某一天的記事寫得相當長，多半是內心對某些議題的感想，然在某一天的重要公務行程，仍會將之記載於相符的日期或頁面之上。
此次出版的日記是蔣經國擔任行政院副院長、院長和總統的主政時期，也確立了台灣經濟發展的大方向，對於台灣的未來，他在1970年1月18日的日記中提到，最重要的還是在訂定正確的財經政策，還說「吾人不可祇注意到經濟的無限度的發展，而是要顧到整體性和長期性。在政策方面應以均富均足為原則」。
蔣經國到台灣各地巡視並構思方向，1970年8月24日他視察高雄，日記中寫道「獨宿高雄港，21日早晨乘車到大林火力發電廠，在該處聽取電力公司、新建鋼鐵廠、石油公司之計畫報告，並作初步的研討」。
當天他看著高雄港新工業區的預定地，還是一片荒蕪，「登上電廠之屋頂，觀望高雄港之新工業區，一目瞭然，今天還是一片荒地，余在此許下心願，策動經建機構，以無中生有之精神，將此荒地變成繁榮之區」。他推動全球第一個加工出口區，讓台灣的經濟迅速起飛。
不只關心經濟，蔣經國也關切青年就業問題，1975年7月27日他在日記寫道：「一般人民要有申訴困難的機會，青年人要有就業的機會，解決困難，增加就業，乃是當務之急。」同時，他要求發展經濟的同時，必須全力穩定物價，社會才會安定。
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