《金融時報》24日發自台北的報導指出，距台灣總統大選投票日只剩3周，在這個全球地緣政治最大的易爆區，民眾激情高漲，所有候選人都在努力爭取年輕選票，20至29歲占了選舉人數的16.2％，成為這場選舉難以預料的關鍵，但是有些年輕人卻顯示對政治難以懷抱幻想的態度，他們也搞不清楚到底什麼是處理兩岸問題的最佳方法。
《金融時報》駐台記者席佳琳（Kathrin Hille）在以《中國、戰爭和科技：台灣幻想破滅的年輕人如何看這場重要選舉》為題，訪問數位年輕人，談論他們對台灣選舉的看法，文中顯示此次選舉似乎難以激起年輕人熱情。
先前《紐約時報》也報導「沮喪的台灣年輕選民」，指許多台灣20、30歲的年輕人厭倦了地緣政治，渴望看到更關注自身需求的選舉。他們憂心房價上漲、收入成長緩慢和職業前景受限等問題，很多人對執政的民進黨和最大在野國民黨都表示失望。
《金融時報》指出，24歲的攝影師楊世偉自認是民進黨的支持者，但他對民進黨的感情卻已冷卻，「我真的很想投票給柯文哲。」楊說，民眾黨承諾解決高房價問題，這特別是台灣年輕人對政府不滿的原因。他與1名朋友合租公寓，但房租仍花了他超過4分之1的薪水。
另兩位從事行銷的林姓友人，分別各為26歲和29歲，他們覺得這次選舉沒有什麼好的選擇。「最大的問題是物價不斷上漲，但薪水卻跟不上，所以如果沒有家人幫忙，我們的收入不夠用。但沒有一個政治人物正視這個問題。」26歲林小姐說，「他們不斷談論國安和中國，令人覺得這些問題比經濟發展更重要，但你不知道，除此之外，對於一些長期問題，他們到底做了些什麼？」
23歲的台大周姓碩士生，他的志向是幫助台灣農業部門現代化，他很清楚要做什麼，但當談到國家未來時，這位年輕人就不那麼樂觀了，他擔心台灣沒有足夠的再生能源來達到全球氣候目標，教育體系無法激發批判性思維，且腐敗盛行。他說，「我們的政治人物經常為了選票，支持有利於某些利益團體的政策，沒有人教我們如何關心政治，所以我們不知道如何參與。」
另外，一位在科技公司上班的26歲蔡姓工程師，他的收入比許多同年齡的人都要高，但他仍然對經濟感到擔憂，尤其是高額負擔的健保，「收入越高，負擔就越重，我們現在交的錢都給老年人用了，輪到我們時，錢可能就用光了。」
他憂心，為了爭取老年選票，他懷疑政治人物是否會解決這個問題。
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