資訊服務龍頭業者精誠（6214）將與第一金證券於25日共同推出全台第一個ESG智能永續指標數據平台，精誠資訊董事長林隆奮及第一金董事長陳致金將共同出席。雙方表示，此平台提供企業綠色及永續相關營運資訊，供投資者參考。

資服務廠商精誠積極投入碳盤查平台，同時提供顧問諮詢服務，也看好投資人需要一個參考，因此與第一金證券共同推出「ESG智能永續指標數據平台」，該平台整合證交產業分類，並導入AI演算，呈現ESG指標評分查詢。做為投資人或是企業尋找合作對象的參考。這也是全台第一個ESG永續指標數據平台。精誠資訊所扮演的角色為系統開發。

展望2024年，精誠資訊聚焦雲端、數據、資安、軟體開發以及維護營運等五大服務，尤其看好AI技術的多元應用以及ESG趨勢等兩大議題所帶來的成長商機。在發展生成式AI落地應用方面，目前已於金融、製造與醫療產業導入實際應用案例。