元大臺灣ESG永續ETF近年配息表現

碳交所「國際碳權交易平台」22日正式啟動，未來將協助台灣產業符合碳中和、淨零目標等ESG標準，隨著ESG議題在企業投資評比上重要性持續提升，法人認為，已納入ESG篩選標準的ETF將受市場關注，元大臺灣ESG永續ETF（00850）12月已創規模新高144億元，較成立時成長10倍，有一定資金流入利基。

據美銀統計，企業在ESG評比的排名愈好，未來的EPS波動度就愈低，反映出高ESG評比企業的營運穩定度高，具有更高的長期投資價值，可見企業是否願意肩負永續經營責任，已是投資評估重要指標。

元大臺灣ESG永續ETF研究團隊指出，ESG評估標準少不了碳排，但不能只有碳排，以00850所追蹤的臺灣永續指數來說，低碳轉型是14項ESG評鑑的一部分，還包括水資源使用、環境保護、人權與社區、勞動基準、公司治理、稅務透明度等，評估範圍更客觀及多元。

台灣首檔採行ESG全面投資策略的00850，除考量企業「氣候變遷因應」與「低碳轉型」與其他環境執行狀況，亦重視企業於「社會責任」及「公司治理」的表現，挑選台股各產業之ESG資優生，目前主要成份股如台積電、鴻海、聯發科皆是產業領袖，於ESG具指標性。

00850成份股與0050高度重疊，股價僅約0050的四分之一，素有「小0050」之稱，今年改為季配後成為市場唯一「永續+市值+季配」台股ETF，適合重視ESG及市值型成長潛力的投資人布局。