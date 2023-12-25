投信2023年封關前最後衝刺作帳行情，在外資休耶誕長假下，內資將資金轉往較低基期個股，同時開始布局2024年看好題材。
法人表示，11月指數大漲，主因美國聯準會（Fed）利率政策轉向寬鬆、消費性電子需求回升，而電子上游由於與景氣關聯度高已率先漲多，12月結合投信作帳，資金轉向零組件、下游組裝廠、非電族群等，上周投信大舉敲進華新（1605）、神基（3005）等囤貨。
據統計，投信上周買超前十依序為華新、正新、中信金、聯電、元大金、友達、鴻海、遠東新、神基、寶成。
其中華新麗華集團的華新登上投信上周買超冠軍，卻成為外資上周賣超冠軍，換言之外資「狂倒貨」101,379張，內資卻反在投信、集團年底作帳需求下，不離不棄低接109,742張，讓華新上周股價仍然逆勢上漲1.17％，完勝大盤的跌勢0.44％。
法人指出，聯華神通集團旗下的神基，同樣受惠投信與集團作帳、內外資換手操作，外資上周雖提款27,126張，投信卻反手大買33,808張，護盤力道更為強勁下，神基仍維持正向周漲幅0.46％，且11、12月以來，神基漲幅相當驚人，分別達40.39％、7.39％，維持高檔震盪。
統一投顧董事長黎方國表示，投信除了衝刺年底作帳，也布局2024年看好的題材股，如明年巴黎奧運將揭幕，遠東新、寶成等紡織與運動休閒股成為投信敲入對象，產業的庫存也已經陸續觸底，訂單能見度提高至少到四個月；此外，較快復甦的金融股，即非壽險主體的個股，由於沒有升息時大量持有債券的損失，如中信金、元大金，也是投信上周買超布局前段班。
國泰證期顧問處經理蔡明翰指出，外資休息、投信最後衝刺時，會找比較低價位的個股，由於電子上游、IC設計、晶圓代工等已經漲了一大段，最近資金才轉入中小型零組件、電子下游組裝廠、非電族群等，資金短時間還會停泊在這些族群，要等元月假期結束，外資回籠才回到電子上游等大型權值股。
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