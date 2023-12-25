2023年台股交易進入倒數，上周外資及投信在現貨市場買賣不一，外資周買超289億元，投信則賣超32億餘元。
篩選外資及投信雙資齊買股有宏碁（2353）、長榮（2603）及台積電（2330）等15檔，集中電子、大型、權值、集團股，台股2023年倒數，市場仍引頸企盼有好行情。
受到美國聯準會（Fed）官員釋出澆熄預期2024年3月即可降息、美股高檔震盪、紅海危機對海運供應鏈拉警報、大陸對台ECFA中止12項石化產品的減讓關稅，以及長假前結帳賣壓等衝擊，台股上周也呈現高檔震盪，多頭全力攻守，強守月線後再收復10日線。
外資上周續買超台股289.39億元，投信則在結帳壓力下，小幅賣超32.34億元，法人建議上周外資及投信齊買股，顯示具有籌碼面優勢，同時兩大法人加碼股也多屬於具有基本面的個股，後市股價看多，尤其若第四季及明年營運有望更上一層樓的個股，將成為市場強勢領頭指標。
篩選外資上周買超千張以上、且投信買超700張以上，同時合計敲進約2,000張的個股計有宏碁、長榮、華通、建準、華碩、南亞科、元太、新光鋼、遠傳、立積、群光、美律、華星光、力智等15檔，除了長榮為貨櫃股、新光鋼為鋼鐵股，2檔為傳產股，各挾漲價題材大漲之外，其餘13檔都是電子股，分散在各電子次產業龍頭股，且以電子集團股居多數。
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