自行車產業獎儘管今年飽受終端庫存調整影響，營運普遍衰退，不過成車大廠巨大（9921）表示，庫存去化將盡，最慢明年下半年市場需求就有機會重返2018、2019年水準，對2024年產業景氣漸趨回溫持樂觀態度。日系外資大力點讚，將巨大列為最新「中小型股產業」報告中首選標的之一，並且給予「買進」評等，目標價260元。

大和資本在最新的「中小型股產業」報告中指出，看好具有補貨需求、市占提升或是訂單能見度佳的產業，巨大就是其中之一。

巨大集團執行長劉湧昌日前在台灣區自行車輸出業公會會員代表大會後表示，庫存去化進度其實每個市場表現不同，例如部分歐盟國家的庫存去化速度就很快，但中低階產品去化確實還需要時間，整體來說，預估最晚明年下半年，庫存去化就會看到具體成效。

自行車產業在疫情紅利消失後，今年以來備受歐盟與北美庫存調整影響，無論成車廠雙雄的巨大、美利達（9914），或是零件大廠的桂盟（5306），前11月營收年減幅均達兩位數。

不過法人認為，自行車庫存天數將從明年第二季開始改善，加上歐洲和北美電動輔助自行車（E-Bike）的銷售前景佳，對巨大的後市表現樂觀看待。

巨大受到代工客戶調整訂單影響，今年11月合併營收54.7億元、年減28％，前11月合併營收727.8億元、年減15.79％。法人表示，從巨大第四季的月營收來推估，2023年全年營收恐跌破800億元。

法人表示，巨大今年的出貨動能主要來自中國大陸內需市場，前11月大陸市場產銷量大增6成以上。不過進入第四季銷售淡季後，大陸的成長動能已見放緩，預期要等到明年第二季，通路銷售旺季再次到來，加上屆時歐美市場的需求回升、庫存完成去化後，2025年的新車訂單可望重回成長軌道。