2024年消費性電子產品需求穩健復甦，IC設計喜迎換機趨勢。微機電（MEMS）麥克風廠鈺太（6679）受惠OEM業者積極備貨AI NB需求，滲透率持續提升。法人指出，AI NB將提升麥克風規格與單一裝置用量，訊噪比（SNR）將升級至67dB（分貝）以上，另外用量也將增加至3～4顆，有助於量、價全面帶動。另外，智慧型手機出貨量也將轉佳，帶動鈺太數位麥克風（D-mic）產品。

歷經2023年終端需求衰退，研調機構對2024年PC／NB出貨維持正向樂觀，整體出貨量溫和復甦，上升趨勢可望延續至2025年，估計將帶動各家OEM業者備貨需求。此外，AI PC正式問市，驅動筆電換機、升級循環，周邊配備規格也將隨之升級；法人指出，於微機電麥克風領域最受惠業者即為鈺太。

法人分析，AI NB的滲透率增加，提升規格與單一裝置的麥克風用量，衡量電子系統中，訊號與雜訊比例之訊噪比（SNR），將從64-65dB升級至67dB SNR或以上；此外，每台筆電原本2～3顆麥克風的用量，將增加至3～4顆，挹注出貨量增加。

法人表示，不僅止於NB需求之增加，鈺太於智慧型手機MEMS麥克風出貨量也將在明年呈現年增，進而擴大公司整體營收規模。與聯發科擴大合作，鈺太近年於類比麥克風（A-mic）產品組合有所改善，公司專注於更高SNR之智慧型手機A-mic產品。

在車用、耳機、助／輔聽器與智慧裝置應用市場，鈺太也多有著墨，擔任邊緣智慧平台，人機界面收音裝置重要一環，從而帶動數位麥克風（D-mic）產品在非NB裝置中滲透率提升。

法人強調，第四季開始將經歷典型之季節性波動，然而智慧型手機MEMS麥克風於於第四季開始出貨，抵消NB淡季之影響。預估出貨量將延續至明年第一季；未來手機用MEMS趨勢將由A-mic轉型至D-mic，亦有機會帶動鈺太營收、獲利更上一層樓。