櫃買中心指數化商品今年蓬勃發展，其中上櫃債券ETF規模再度締造歷史紀錄，目前已有81檔追蹤債券指數的ETF於櫃買中心掛牌交易，總資產規模突破新台幣2兆元，持續穩居亞太證券市場第一，債券ETF追募金額則高達9,988億元（截至12月19日）。另櫃買中心今年通過四檔債券指數及三檔股票指數審查，目前已發行四檔ETF（債券ETF三檔、股票ETF一檔），其中兩檔為ESG ETF。此外，債券ETF次級市場亦十分火熱，除了總成交金額突破新台幣1兆元之外，交易人次則突破1百萬人，其中又以自然人成長最為顯著，顯示債券ETF已成為投資人理財選擇要角。
為健全國內ETF市場，櫃買中心持續推動ETF市場新制度，已於今年9月開放外幣加掛ETF制度，新台幣ETF可加掛美元或人民幣，以加掛幣別進行交易及結算交割，並可以加掛幣別進行募集及申贖，便於持有外幣之國內外投資人進行投資，協助投信公司拓展海外投資人。而全球主動型ETF快速發展之趨勢，以及投資人對於多資產或股債平衡配置的需求，櫃買中心正研議開放主動型ETF及多重資產型ETF，以協助投信業者發行多元商品，滿足投資人資產配置需求。
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