2023年第三季大陸出入境數據概況 小檔案

新聞提要■大陸持續優化出入境管理政策，然而消費乏力背景下，剛復甦的大陸旅遊市場能否進一步外溢，仍面臨考驗。

全球旅遊業近年歷經疫情大考驗，大陸在嚴格封控和邊境政策管理下，出入境遊人數斷崖式下降。進入2023年後疫情時代，儘管大陸出現「史上最熱暑期」加持，但前三季旅遊數據相較2019年仍存在顯著差距。

與星國將30天互免簽證

六便士財經報導，大陸和新加坡12月7日大動作公布預計30天互免簽證消息，截至當日14時，新加坡旅遊關注度較前日同一時段上漲18％，廣東、上海、江蘇、山東和浙江，成為關注新加坡相關旅遊資訊最多的省份。

旅遊平台去哪兒數據顯示，7日當天，新加坡搜尋指數較11月成長4倍，且新加坡環球影城門票搜尋量較前一季大漲4成。此外，「新馬泰免簽黃金路線」更連接起三個具有高度吸引力的旅遊目的地，為新加坡、中國及周邊國家旅遊和商業往來開闢新機遇，吸引更多國際遊客。

然而，大陸境外旅遊復甦步調，卻未及各界預期。奧緯諮詢（Oliver Wyman）6月調查顯示，共62％曾經有海外旅行經驗的受訪者表示將在2023年重啟出境遊，但9月調查中，這項數據已降至54％。此外，近40％的受訪者表示，至少要等待兩年才會重新開始出境遊，而該項目在此前研究中僅有30％。

儘管旅遊數據較疫情期間回暖，但仍未恢復至2019年的表現，再加上如今消費者選擇轉向於更加注重CP值的旅遊模式，對旅遊業者來說，如何讓消費者在積壓熱情釋放後，維持出遊與消費的意願，已然成為個別業者乃至所有旅遊行業的共同課題。

中國文旅部此前公布的「2023年上半年境內旅遊數據情況」顯示，上半年大陸境內旅遊總人次達23.84億人次，年增63.9％，境內旅遊收入則成長95.9％至人民幣（下同）2.3兆元。

匯率、地緣衝突影響大

分析認為，在多重因素影響下，目前大陸出境遊尚未出現顯著回暖條件。首當其衝的是匯率因素，美元自2020年以來持續升息，而人民幣跌破7，在人民幣貶值影響下，出境旅客將增加兌換外匯成本，使旅費增加，對大陸出境遊意願產生很大影響。

部分旅客因此將傳統出境遊熱門目的地轉向至近期大陸東北開放的俄羅斯口岸，由於俄羅斯與大陸匯率結算的不同，推動近期俄羅斯口岸旅遊的興起，低廉的價格在很大程度上成為遊客考慮的重點。

此外，地緣衝突加劇導致經濟前景不明朗，亦影響大陸民眾出國旅遊的熱情。奧緯諮詢調查顯示，受經濟不確定性影響，許多有過出境旅遊經驗的受訪者延後出境旅行計畫。

另一方面，大陸近期接連公布多項出入境放寬政策，包括11月宣布對法國、德國、義大利、荷蘭、西班牙和馬來西亞等六國試行單方面免簽政策一年，可停留最多15天。

大陸移民管理局數據顯示，相關國家人員入境數量持續上升，12月1日至3日，六國共近1.8萬人次入境，日均入境人次較11月30日增39％，其中，有近7千人次透過免簽證赴陸，占六國入境總人次的39％。

大陸國務院2023年9月公布「關於釋放旅遊消費潛力推動旅遊業高品質發展」措施就曾強調，要優化簽證和通關政策，有序恢復各類免簽政策，積極研究增加免簽國家數量。大陸出入境旅遊復甦潛力仍大，官方亦在政策中持續展現邊境開放的決心。