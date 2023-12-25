美國聯準會升息幾乎已告終，市場預期貨幣政策有機會轉為寬鬆，而AI需求大幅成長，將提供台灣科技產業成長動能，投信法人預估2024年第一季大盤指數可望在16,700至17,500區間盤整；布局主流產業包括AI伺服器、ASIC（特殊應用晶片）、網通/交換器、高股息概念股等。
瀚亞投信台股投資總監劉博玄表示，台股自2023年第四季反彈急漲後，評價位於偏高水平，加上年終消費旺季提前拉貨潮已過，股價將缺乏上漲動能，惟總統大選前政府將積極護盤，建議可在選後股市拉回，逢低布局。
日盛上選基金研究團隊指出，選後市場焦點回歸產業基本面，手機應用緩步復甦，2023年企業獲利可望上修，展望2024年，考量科技產業庫存將回到正常水位，預估上市櫃企業獲利可達3.5兆，年增17.2％，此外，2024下半年將進入降息循環，資金行情儼然成形，觀察歷年台股自停止升息到第一次降息，上漲機率近70％，美國2024年下半年可能開始降息，預估台股明年底部應是在第二季，之後一路震盪走高。
野村投信同樣看好台股2024上半年行情，尤其創新科技表現，建議電子或非電子皆可挑選具業績及前景個股，靈活布局，可留意如AI、創新科技等焦點，掌握台股後市表現機會及獲利空間。
野村投信投資策略部副總張繼文表示，台股1月及第一季會有好表現，除了年底作帳及農曆年紅包行情題材加持之外，更重要的是1月法說會行情，由於每年第四季都是消費性電子旺季，在廠商積極拉貨之下，隔年1月公布第四季財報表現通常不錯，搭配上聯準會停止升息及產業庫存去化告終等利多，機構預估2024年第一季台股EPS有望成長4成以上，成為大盤上攻最大底氣。
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