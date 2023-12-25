隨著明年總統大選接近，政策作多股吸引市場資金關注，航太軍工指標股漢翔（2634）受惠於國防武器近年提倡國機國造利多，股價22日上漲0.38％，法人看好，隨選情進入最後20天關鍵決勝期，軍工股可望迎來一波補漲行情。
漢翔國內高教機勇鷹號今年依約將交運17架，明、後年預定各交機18架，市場預估屆時將維持交機高峰，2026年預計再交機3架後就完成交付66架；此外，隨疫後各國開放國境，帶動航太維修量大增，加上國內高教機交機增加，也使後勤維保需求擴大，將有望挹注漢翔後市營運。
漢翔今年前三季營收295億元，每股稅後純益（EPS）2.08元，分別較去年同期成長38％、42％，均為同期最佳；另漢翔無人機業務成熟，未來將可配合政策，支持在地化。
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