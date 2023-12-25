台股22日伴隨美股反彈，以上漲42點跳空開出，在半導體及航運族群攜手領軍下，大盤維持百點內的狹幅震盪，終場大盤上漲52.89點，收17,596.63點，台指期上周五則上漲29點，收17,558點，期現貨逆價差38.63點，電子期逆價差擴至2.48點，金融期逆價差擴至3.94點。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少2,104口至8,120口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨空單減少1,813口至15,750口；十大交易人中的特定法人，全月份台指期淨空單減少3,140口至9,109口。
選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在18,000點，賣權未平倉最大量集中在16,900點。全月份未平倉比（put/call ratio）由1.05升至1.09。VIX指數上漲0.12至13.76，整體選擇權籌碼面中性。
永豐期貨表示，美國公布第三季GDP終值下修至4.9％，不如預期的5.2％，低於預期的數據引發降息期待。
永豐期貨指出，台股部分整體來看，日K呈現價漲量縮，五日線得而復失，觀望情緒升溫，不過考量國際股市仍延續Fed政策轉向的資金行情，料短線維持高檔盤堅格局，投信季底作帳及本周2023封關行情也是觀察重點。
除此之外，美國商務部22日晚間公布PCE數據，11月核心個人消費支出（PCE）物價指數降至3.2％，為2021年4月以來最低，低於市場預期的3.3％，也遠低前值的3.5％；按月來看成長0.1％，不及市場預期的0.2％，美股四大指數收盤除了道瓊漲多熄火，其餘皆上漲，可望帶動台指期本周維持樂觀。
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