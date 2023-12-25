因應證券交易法第43條之1條第1項大量取得股份申報門檻修正，將從取得已發行股份總額超過10％調降至5％，且未來將全面改以電子化申報，櫃買中心於25日至29日期間，舉辦證券交易法第43條之1第1項大量取得股份申報新制宣導說明會，邀請上興櫃公司持股超過5％之股東踴躍參加。

為強化申報義務人及市場參與者對法規修正及電子化申報作業之瞭解，櫃買中心本次將於25日至29日期間，連續五日24小時以線上影音方式舉辦「證券交易法第43條之1第1項大量取得股份申報新制宣導說明會」。

櫃買中心表示，本場次不需報名，並開放所有需要之投資人及業務相關人員登入櫃買中心官網觀看（櫃買中心官網之「櫃買市場業務宣導網站」／「上櫃／興櫃公司／債券發行人專區」／「大量取得股份申報新制專區」）。

除此之外，投資人如果有大量取得股份申報之疑義，也可以致電或郵寄電子郵件櫃買中心。聯絡專線為（02）2369-9555#6941，電子信箱則為[email protected]。