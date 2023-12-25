歲末年終，櫃買中心全力衝刺企業申請上櫃進度，總經理李愛玲日前喊話全年上櫃申請家數達成年初目標「有信心」，如今也確實傳出好消息。

室內裝修設計工程廠潤德（6881）、連鎖咖啡品牌路易莎咖啡（2758）21日雙雙遞出上櫃申請，也宣告年初喊出的24家申請上櫃目標家數「正式達標」，且距離年底仍有最後一周，能否「更上層樓」也備受期待。

櫃買中心董事長陳永誠今年初喊出上櫃家數24家、興櫃包含戰略新板45家之目標，根據櫃買中心最新統計，今年來截至22日止，申請登錄興櫃的家數高達69家，含戰略新板公司18家，不僅率先達標，更早已遠遠超越年初預期。

而上櫃申請公司家數年底前最後關頭也傳捷報，21日潤德、路易莎咖啡提出上櫃申請後，正式成為今年來第23及24家申請上櫃之個股，目標達陣。

櫃買中心第四季針對上櫃申請家數全力衝刺，隨年底封關倒數鐘聲響起，櫃買也提前報喜，不僅24家達標，李愛玲上周更加碼透露，全年申請上櫃的總家數甚至「有機會多於24家」，繳出優於預期的成績。

至於今年來已正式掛牌上櫃之個股，截至22日止已有17檔，而櫃買中心22日也在第十屆第31次董事、監察人聯席會議中，通過包括米斯特、安倉、諾貝兒三家公司的上櫃申請案，距離正式掛牌已剩最後一哩路。

此外，興櫃市場年底也掀起一波「年底申請潮」，光是12月以來就有包括全家國際、三商餐飲、宏碁創達、鑫品生醫、威力德等多家公司申請登錄興櫃，主因相關公司希望能趕在明年初順利登錄興櫃，中小型股反應熱絡，要積極卡位法人圈普遍看好的2024年多頭行情。