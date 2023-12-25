境內主動式基金今年來規模、定期定額表現

主動式台股基金吸金力依然強！投信投顧公會統計，今年前11月，在各類境內主動式基金中，就規模增加金額來看，台股基金（國內投資股票型）、跨國投資的股票型與多重資產型增加金額名列前三，分別增加1,425億、532億、331億元；就定期定額金額來看，台股基金亦以231.8億元繳出亮眼成績，獨霸其他主動式基金。

2023年是台股的好年，在此驅動下，主動式台股基金前11個月規模增加1,425億元、定期定額金額達231億元，均名列各類主動式基金第一；其他包括跨國投資股票型、多重資產型與平衡型組合基金，以及國內投資平衡型，規模增加也在百億元以上。

安聯投信台股團隊表示，根據歷史經驗，台股結構明顯受惠於科技產業結構改變，與連續兩年繳出穩健獲利表現。回顧自2000年來，技術創新和科技產品更新換代，明顯成為推動科技公司結構性獲利成長關鍵動能；以此來看，AI所帶動的創新產業需求、補庫存效應，以及AI發展所帶動的相關需求，均有望成為挹注相關供應鏈獲利與成長動能來源。

以題材言，安聯投信台股團隊建議，可將重點放在AI主題與受惠低庫存效益與補庫存的族群；其中，半導體、記憶體和AI GPU元件供應商，有機會受益於AI大趨勢；另外PC和手機製造商前景，也有望受惠於支援AI新機的需求。此外也看好如綠色能源、網路、汽車零部件和運動休閒。

國泰台灣高股息基金經理人梁恩溢表示，最新美國聯準會利率點陣圖顯示升息循環已過，2024年可望見到啟動降息，有利於股市，目前主要機構預估美國景氣軟著陸機會高。行政院主計總處上修台灣2024年經濟成長率至3.35％，隨終端需求回溫、製造業庫存回補、投資好轉，預期台灣2024年經濟成長速度可望回歸長期平均。台股短線年底進入作夢行情，中長線基本面維持韌性，預期半導體龍頭台積電受惠AI趨勢，營收將重回雙位數成長，屆時將帶動周邊類股輪動上攻。

投信法人表示，台股景氣已從低谷回升及聯準會緊縮貨幣政策將轉向，台股行情有望續航至2024年。根據歷史經驗，半導體景氣大幅衰退後的景氣復甦，多會帶領台股出現兩年以上多頭。2023年上半年半導體獲利年增率一度衰退3成，2024年將恢復成長，為台股帶來利多。