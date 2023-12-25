友達、群創熱門權證

台股封關在即，市場行情轉趨觀望之際，資金大舉轉入低基期跌深消費性電子股進行拉抬，面板雙虎友達（2409）、群創（3481）近日來分別喜獲投信、外資買盤青睞，雙雙啟動補漲行情，22日上漲2.41％、3.46％，市場預期，受惠面板產業秩序穩定、AI手機及AI PC問世有望帶動新一波換機潮，明年面板市況將會優於今年。

面板產業逐漸回春，整體產業鏈庫存重回健康水準，兩大台廠友達、群創均正向看待2024年。研調機構集邦（TrendForce）上周也發布12月下旬面板價格評析，預估12月電視面板跌幅度將與11月相當，加上面板廠積極減產，可望減緩價格下跌壓力，並開始營造面板價格準備反轉向上之氛圍。

近日來，友達、群創也雙雙獲得法人資金追捧，投信上周大買友達4.95萬張，持股比率大幅提升至0.92％，創近八個月來新高；群創則是由外資買盤掛帥，近三日合計加碼11.33萬張，持股比率來到25.62％的逾兩個月高，土洋兩大陣營押寶不同個股，但仍顯見面板股跌深後價值浮現，明年復甦空間又足，成資金轉進焦點。

觀察友達近月營收也有明顯回溫跡象，11月營收201.81億元，連六個月繳出優於去年表現。另外，群創也看好營運逐步改善，加上導入AI功能的智慧型手機及筆電明年將問世，可望催生換機潮，面板市況喜迎轉機。