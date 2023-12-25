IC設計兩大廠聯詠（3034）、瑞昱（2379）第三季保持在全球前十大IC設計廠地位，研調機構預估，第四季全球前十大IC設計業者的營收表現同樣將持續向上。法人表示，隨下游逐步回補庫存，帶動存貨損失金額下降，晶圓代工成熟製程傳出跌價利多，有利於IC設計族群毛利率回溫，預期多數個股明年可回復疫情前水準。
受惠智慧型手機、NB供應鏈庫存落底，並進入季節性備貨旺季，加上生成式AI相關主晶片與零組件出貨加速，全球前十大IC設計公司第三季營收季增17.8％，達447.4億美元，創歷史新高。
聯詠預估，2023年整體營收將與去年相當，每股獲利落在37～38元，美元匯率若以32計算，第四季營收將落在261～271億元，季減6.3％～10％，年增2.2％～1.5％，毛利率降至38.5％～40.5％，營業利益率21％～23％。展望2024年，隨著庫存調整結束，加上消費性電子市場將優於今年，故法人看好聯詠明年營收將相較今年成長，獲利有也機會上看4個股本。
法人指出，聯詠已搶下蘋果iPhone 16 Pro OLED DDI訂單，成為第三供應商。聯詠自年初開始就傳送樣蘋果測試，透過出貨予LG顯示器與京東方，間接成為iPhone 16 Pro的OLED DDI第三供應商。
瑞昱積極搶攻車用領域，目前車用乙太網路已獲車規認證，並導入不少品牌車廠設計，具備AI降噪功能的Codec產品也正切入汽車應用中。瑞昱除網通晶片外，PC也是重要營收來源。
展望2024年，Windows 10將在2025年停止更新，AI PC換機潮湧現，商務機種也將迎來WiFi7規格提升，邊緣AI所衍生出的相關IC應用，瑞昱皆未缺席；明年在業務穩健復甦、晶圓代工價格下降情況，將重拾成長動能。
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