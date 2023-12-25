疫後運動休閒風氣盛，不僅帶動健身產業發展，加上健身俱樂部龍頭世界健身-KY（2762）明年1月將掛牌上市加持下，激勵運動休閒類股，包括祺驊（1593）、岱宇（1598）、喬山（1736）、復盛應用（6670）、東哥（8478）等近期股價表現。
據相關單位估，今年全球健身器材市場規模將達124.9億美元，預計到2030年將挑戰199.8億美元，台灣健身器材供應鏈相關產業可望受惠。至於健身俱樂部預估全球銷售額估從2021年的910億美元，提升至2030年的1,700億美元，包括俱樂部及健身器材商都可直接受惠。
世界健身董事長柯約翰表示，據統計，去年台灣15歲以上人口數約2,044萬人、運動人口數1,672萬人，上（民間）健身房的人數達102萬人次，上健身房人口比達6.1％、滲透率4.99％，預期上健身房的人口比與滲透率都將逐年提升。世界健身營收50％來自會籍收入、50％為教練課程，8成會員續買教練課程，營收非常穩定可預測。
健身俱樂部的據點擴張、滲透率提升，也增加對健身器材業者的採購。健身器材廠喬山台灣區總經理蔡慶裕透露，World Gym（世界健身）泰半採購喬山的Matrix品牌心肺有氧器材，包括電動跑步機、橢圓機及健身車等。
另一健身器材廠岱宇透露，旗下拳擊格鬥品牌UFC訓練設備已切入美國Walmart、英國Costco與Decathlon等大型通路商；受惠新產品、新通路效益，以及美國傳統銷售旺季效應，岱宇樂觀產品熱銷市況可望持續至今年年底。
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