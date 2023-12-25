鋼筋族群可望苦盡甘來。今年因營建業景氣不佳、需求不振，拖累鋼筋價格在第三季直直落，甚至跌到每噸1.8萬元低點，不過隨著廢鋼價格提漲、年底施工旺季到來，鋼筋價格也逐漸回穩，重回每噸1.9萬元，更近期更因鋼市景氣轉好，明年鋼筋價格具支撐，包括豐興（2015）、東鋼（2006）、海光（2038）、沛波（6248）等鋼筋廠都可望受惠。

鋼筋是營建業主要原料之一，不過近年因政府重拳打炒房，加上全世界都處升息循環，造成建案買氣下降，許多開發商也選擇延後開工，導致鋼筋買氣不振，價格滑落，今年10月鋼筋甚至出現每噸1.8萬元低點，鋼筋廠無利可圖。不過進入11月後，隨著鋼筋原料的廢鋼價不斷上漲，鋼筋價也漸回穩，同時因年底建案施工旺季，鋼筋需求量大，11月出貨旺盛，也帶動鋼筋價格回升。

此外，第四季全球鋼市回溫，鋼筋價格後市看漲下，近期客戶下單意願明顯增溫。特別廢鋼目前愈來愈難買到，且因減碳要求，世界鋼廠都開始尋找廢鋼作為循環經濟原料，高品質廢鋼難覓，價格水漲船高，進一步墊高鋼筋成本，也成為價格支撐。

另外，東和高雄大業廠明年1月將停產，要到2月才會恢復生產，業界認為由於南部鋼筋市場近期又陷入小尺寸缺貨情形，東鋼大業廠停產將使小尺寸鋼筋供應更加緊縮，支撐價格行情。

在綜合鋼鐵市況轉佳、原料價格高漲、需求逐漸湧現等因素，分析師認為鋼筋廠接下來後市不看淡，包括豐興、東鋼、海光、沛波等鋼筋廠都可望受惠。