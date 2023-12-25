2023年業績可望攻高的營建股

搭上2020年房市大多頭列車、積極推出住宅案的建商，今年可望是豐收年，潤隆（1808）、皇普（2528）、愛山林（2540）、力麒（5512）、達麗（6177）等業者，邁向完工交屋和銷售入帳高峰，前11月營收同步創新高，法人樂觀全年業績將再創新猷。

儘管今年國內房市景氣從高檔下滑，預售案銷售期普遍拉長、平均銷售率下降，但不少營建股今年完工交屋的住宅新案，都是搭上2020～2021年這波大多頭列車，銷售率多在100％完銷的高水位，營收表現也衝出新高成績。

以潤隆來說，前11月營收296.48億元，刷新史上新高紀錄，且比去年同期激增28.62倍；由於這些新案土地取得成本低，因此毛利相對較高，獲利能力也噴出，前三季EPS達14.1元，法人預期全年可望賺回逾1.5個股本，且交屋潮可望延續到明年。挾著業績可望大噴出的成長動能，潤隆日前已被富邦特選高股息30（00900）納入成份股，上周股價更創112元的史上新高，坐上營建股「股后」寶座。

皇普今年以「皇普雲鼎」一案定江山，前11月營收達18.5億元，也創史上新高，年增率達62.77％；法人估計，全年獲利有機會攻頂，明年完工交屋量更呈數倍成長、將再創新高。

愛山林今年代銷案、自建案同步發威，前11月營收年增近80％，累計衝上70.6億元，再度刷新史上新高紀錄；前三季獲利已賺贏2021及2022年，全年稅後純益將創近3年新高。

力麒今年除新莊「家家富富」餘屋銷售外，最主要業績來源是天母總銷60億元的「力麒天沐」高總價住宅完工交屋，前11月營收年增27.77％、達72.43億元，寫下史上新高。

達麗今年完工交屋高峰落在第四季，累計前11月營收已達94.1億元、年增10.62％，全年獲利可期。