受到PC市場庫存去化及新能源貢獻不如預期影響，連接線廠鴻碩（3092）今年營運不如預期，前三季仍陷虧，每股淨損達0.67元，不過隨著第三季轉盈，鴻碩總經理魯憶萱樂看明年連接線材將恢復雙位數成長，另新能源營收占比也將首度站上25％，成為業績成長雙引擎。

受庫存去化影響，鴻碩今年稼動率偏低，特別是湖北廠稼動率僅約7成，儘管越南廠已近滿載，但營收表現仍瞠乎其後，累計前11月營收19.91億元，呈年減37.72％，另前三季平均毛利率14.81％，表現也不若去年同期的17.48％，致本業轉虧，累計前三季每股淨損更高掛0.67元。

展望明年，鴻碩表示，用於監視器、遊戲機的傳統連接線今年因庫存去化，導致衰退明顯，不過最壞的狀況已經在今年浮現，明年估應會有1成的成長，「好一點，甚至可以到15％，就算不好，也會成長8％」。

在新能源的布局上，鴻碩表示，未來市場會往DC走，明年鴻碩也會把主力放此、光伏線部分，今年已取得雙認證，出貨已見到成長，另儲能櫃線今年已取得認證的部分，也有出貨，只是量還不大，預期明年會發展得更快，隨著認證產品逐步出貨，鴻碩預估明年來自新能源的營收占比可望由今年的14～15％，提高到25～30％。