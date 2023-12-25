網通品牌廠普萊德（6263）今年營運受基礎建設需求帶動，加上推動工業級網路設備出貨展現成果，在產品結構調整之後，不僅毛利率攀高，市場法人更預期，普萊德今年獲利可望創歷史新高，明年在歐美市場回溫下，全年營運持續正向。

普萊德表示，今年全球景氣趨緩、消費性產品需求低於去年，但該公司仍持續提升技術價值，延伸產品跨足領域，已上市的全球首款10G獨立網管型Media Converter系列，新世代工業10G上行等產品市場反應佳，也推升今年以來營運表現。

普萊德受惠全球寬頻基建數位化趨勢需求，推動工業級網路設備出貨，今年前三季營收占比已衝破5成、達52.66％，也拉動今年毛利率逐季走高，第三季更攀升至近47％新高，累計今年前三季稅後純益已達3.85億元，前三季每股稅後純益為6.16元，前三季獲利不僅較去年同期成長28.7％，已達去年全年獲利的87.9％，市場法人看好，普萊德今年全年獲利及每股獲利可望再創歷史新高。

展望未來，普萊德強調，雖然通貨膨脹、市場對於經濟前景仍有疑慮，但每個國家基礎建設持續投入，今年第四季還是樂觀看待，明年將更努力進入更多通路拓展，並在既有通路推出新產品，期望2024年營收維持成長表現。