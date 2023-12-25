【時報-台北電】上周五台股開高後呈現震盪，終場上漲52.89點，漲幅0.30%，收在17596.63，成交金額萎縮至2882.90億元。觀察19大類股走勢，強勢類股航運業+1.18%、電機機械+0.84%、電子+0.61%，弱勢類股橡膠-2.83%、塑膠-1.49%、電器電纜-1.28%。櫃買市場開高走高，終場上漲1.22點，漲幅0.53%，收在232.85，成交金額762.25億元。
凱基投顧表示，上周五台股呈現開高最高來到17616，回補周四空方缺口17597後隨即進入震盪，周五成交金額僅2882億元，追價買盤意願不強，技術面守成有餘、攻擊力道不足，惟低檔20日均線支撐力道強勁，11月份以來放量上攻、價穩量縮的多頭量價節奏亦在延續中，台股適度整理後若能放量，仍將挑戰17743高點。在盤面結構部份，航運成交比重攀高，貨櫃、航空持續火紅，塑化受中國中止ECFA影響，台塑集團股、塑化二線全面走弱；電子成交比重下滑，AI PC與AI伺服器相關個股走勢將具關鍵，個別強勢族群聚焦記憶體相關、面板，操作上留意整理後有轉強跡象的矽智財IP、USB相關、機殼、散熱。(編輯：龍彩霖)
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