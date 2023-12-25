【時報-台北電】台股22日隨美股再度反彈，半導體及航運族群攜手領軍下，指數開高走高，一度進逼百點，不過鋼鐵股漲多拉回攪局，終場指數上漲52點，以17596點作收，維持高檔震盪格局。元大投顧指出，現階段跨年期間，各項資訊交錯不斷，易造成個股短線波動加劇，輪動也相當快速，操作務必切忌追高殺低，選股儘量採低檔擇優布局明年較具展望公司。
元大投顧表示，台股22日以高盤開出，中小型股依舊鬧熱滾滾，權王2330台積電開高後，追價意願偏弱，指數躊躇不前，所幸賣壓不重，終場指數上漲52點以17596點作收，漲幅0.30%。
美股最新收盤方面，Nike崩近12%拖累道瓊下跌18點，那斯達克指數上漲0.19%，費城半導體指數上漲0.35%。
從量價結構來看，元大投顧分析，依大盤技術線型解讀，本波多頭挾著年底資金行情效應，在12/15創下今年新高17743點。由於當天成交值4484億元，亦為本波最大量，美中不足的是指數就此開始回檔，市場難免開始懷疑是否量價同時到頂?就指數部分，觀察5日均線當作重要指標，一旦失守，持股就應進行汰弱減碼動作。現階段跨年期間，各項資訊交錯不斷，容易造成個股短線波動加劇，輪動也相當快速，操作務必切忌追高殺低。
元大投顧進一步指出，全球公債大漲下，美國10年期公債殖利率已跌破多家金融機構預測2024年底才會抵達的水準，可見金融市場波動之大，讓華爾街策略師都措手不及。雖然國際股市表現多以正面回應，但相對漲幅更不小，獲利回吐賣壓極易出籠，選股儘量採低檔擇優布局明年較具展望公司。(編輯：即時組)
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