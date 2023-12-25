電子紙大廠元太（8069）對以往旺季第四季釋出保守看法，因電子貨架標籤（ESL）因三轉四色，導致客戶手中庫存仍高，恐需持續消化庫存至明年第一季，不過，客戶對2024年展望仍樂觀；法人預期，度過短期營運逆風後，隨著客戶轉換告一段落，元太明年產品將可望順利出貨，並帶動營運逐季轉好。
元太去年營收亮眼，達300億元，年增52.9％，每股稅後純益（EPS）8.69元，今年因全球經濟衰退，讓旗下電子書閱讀器及ESL都受影響，前三季營收212.87億元，年減1％，但累計EPS 5.76元仍為史上次高，法人預估，元太今年EPS可望達7.31元。
此外，元太近期也導入電子紙醫療照護領域，22日股價開高走高，終場大漲8.24％收197元，股價直逼200元大關。
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