近日市場對AI PC關注度大幅提升，為筆電市場燃起新希望，對消費者來說，初期可體驗到AI PC的優勢，就是在終端裝置算力增加下將既有服務功能更細緻優化，為IC設計廠帶來電源管理、觸控等新需求，也成為IC設計業可望擺脫今年營運逆風、迎接明年新曙光的關鍵，原相（3227）、茂達（6138）明年在出貨放量下，有望挹注營收。
法人看好原相明年營收、獲利雙成長，而其11月營收達5.81億元，年成長76.3％，累計今年前11月營收52.48億元，也年增7.3％，寫下歷史同期第四高。原相股價22日盤中翻紅，終場上漲1.35％，站上150元大關。
此外，茂達則受惠AI PC明年可望迎來拉貨、換機潮，旗下DDR5新品貢獻預計明年發酵。法人指出，茂達連四個月營收增溫，且連三季營收呈現增長，意味營運谷底已過，加上PC升級潮拉動，2024年可望迎來高速成長。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：