原相、茂達熱門權證

近日市場對AI PC關注度大幅提升，為筆電市場燃起新希望，對消費者來說，初期可體驗到AI PC的優勢，就是在終端裝置算力增加下將既有服務功能更細緻優化，為IC設計廠帶來電源管理、觸控等新需求，也成為IC設計業可望擺脫今年營運逆風、迎接明年新曙光的關鍵，原相（3227）、茂達（6138）明年在出貨放量下，有望挹注營收。

法人看好原相明年營收、獲利雙成長，而其11月營收達5.81億元，年成長76.3％，累計今年前11月營收52.48億元，也年增7.3％，寫下歷史同期第四高。原相股價22日盤中翻紅，終場上漲1.35％，站上150元大關。

此外，茂達則受惠AI PC明年可望迎來拉貨、換機潮，旗下DDR5新品貢獻預計明年發酵。法人指出，茂達連四個月營收增溫，且連三季營收呈現增長，意味營運谷底已過，加上PC升級潮拉動，2024年可望迎來高速成長。