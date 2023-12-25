【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】丹麥「航海王」馬士基集團（Maersk）周日宣布，由於以美國為首的聯軍護航行動完成部署，該公司將準備重啟紅海和亞丁灣的航運業務。

由於旗下船隻受到葉門親伊朗的胡塞武裝組織攻擊，該航運巨頭在12月初暫停派遣船隻穿越位於紅海南端的曼德海峽（Bab el-Mandeb strait），導致大多數航線不得不改道，放棄行經全球商業命脈蘇伊士運河。

馬士基周日發布聲明表示，公司已於2023年12月24日周日收到確認通知，先前宣布的多國安全倡議「捍衛繁榮行動」（Operation Prosperity Guardian,OPG）現已設立並完成部署，將確保通過紅海/亞丁灣的海上商業活動，並得以讓蘇伊士運河再次作為亞洲和歐洲之間的門戶。由於OPG倡議上路，我們準備讓船隻恢復東向和西向穿越紅海的航線。

馬士基並表示將在未來幾天提供更多細節，但也強調，根據安全環境的變化，該公司仍可能再度選擇讓旗下船舶繞道。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）上周二在中東宣布美國將組成「捍衛繁榮行動」，與英國、巴林、加拿大、法國、義大利、荷蘭、挪威、塞席爾和西班牙等國在紅海南部海域與亞丁灣展開聯合護航，將共同維護該海域的商業運輸，以免受到葉門親伊朗的胡塞（Houthi）武裝組織襲擊。

上周四美國國防部四宣布已有20多個國家加入這個以美國為首的紅海護航聯盟。

胡塞組織表示其飛彈與無人機展開攻擊的目的，是為了在以色列-哈瑪斯戰爭中展現對巴勒斯坦人的支持。

根據CNBC報導，截至上周末已有158艘載有總價值約1050億美元貨物的船隻被迫繞道，導致部分海運價格飆漲數倍。此外，海運受阻推升了空運需求和價格，全球物流業者面臨運價急升和貨物滯留的雙重風暴，恐將再度拉響全球供應鏈中斷和通膨反彈的警報。

馬士基上周宣布暫停紅海航線並改而繞道非洲好望角，因此將對來自亞洲的貨物徵收貨櫃附加費，以彌補航線拉長所衍生的額外費用。

出於安全考量，許多公司也相繼宣布暫停行經紅海，包括石油巨擘英國石油（BP）、地中海航運、中遠海運、東方海外、赫伯羅德（Hapag-Lloyd）、達飛海運（CMA CGM）、ONE、現代商船、萬海、陽明航運、尼羅河航運、美國總統輪船等。