債市2023年以來歷經美國10年期公債的飆漲與滑落，終於到了市場對2024年將降息三碼共識度最高之際，也因此引爆近期債券ETF基金的買氣。檢視2023年以來國內債券ETF基金含息報酬率，80多檔原型債券ETF基金中，有超過3成含息報酬率超過1成，其中以金融債與高投資等級債相關ETF表現最佳。
根據12月份美銀美林經理人調查報告顯示，超過9成的經理人認為聯準會已結束升息循環，同時預期企業獲利將轉弱的比例由淨36％下滑至淨26％，為2022年2月以來最樂觀；此外，若聯準會在2024年上半年降息，26％經理人看好長天期債將受惠、20％看好科技與生技、16％看好金融等價值股，且仍有淨24％經理人看好高評等債表現將優於非投資等級債。
從2023年債券ETF基金含息報酬率表現來看，可發現金融債相關ETF表現相對優異、其次為投資等級債、電信債等，共計有近30檔相關債券ETF基金年來報酬超過1成表現最佳，長天期美債報酬率則因在美國10年期公債飆漲衝破5％時大幅回跌，最近才明顯回升，因此全年報酬率相對其他債種低，約2％～3％。
第一金美國10+金融債ETF基金經理人高若慈指出，11月以來降息的預期已提前在信用市場反應，短期間要留意債券價格漲多修正風險，不過，金融債在各產業別的投資級債券中，體質較佳、殖利率較高，過往降息循環啟動之後，投資級債券及金融債券指數皆呈現穩健上行趨勢，接下來若通膨下降、經濟成長放緩，有利貨幣政策邁向寬鬆，一旦資金派對釋出後，更可望為投資人長抱金融債券ETF，帶來投資收益助攻動能。
在債券ETF布局上，中信高評級公司債經理人游忠憲表示，美國經濟2024年面臨進一步放緩的前景，可能朝向溫和衰退的趨勢發展，建議可布局良好信評兼顧資產品質的投資等級債，違約率相對低且收益水準佳，另一方面則可搭配中長天期債券，可待降息啟動之後，有機會參與債券價格上揚的資本利得。
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