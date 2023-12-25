台股市場的存股領息風氣不減，也讓台股高息ETF成為存股族的最愛之一，觀察21日台股大跌近百點，不包括槓桿型，一般型台股ETF規模不減反增的有四檔，清一色都是台股高股息ETF，其中群益台灣精選高息ETF增加15.42億元增加最多，人氣最旺，其他三檔分別是復華台灣科技優息、中信成長高股息、大華優利高填息30，各增加2.67億元、1.85億元、0.48億元。
市場法人表示，台股高息ETF的波動度相對個股與大盤來的低，是存股族投資人長期穩健投資的好選擇。以甫除息的群益台灣精選高息ETF，在18日除息後價格下降0.55元約2.4％，因是季配息，也就是一年有四次便宜2.4％的買進時機，從存股角度來看，指數的跌勢創造出新契機，存股族可利用台股逢低布局，增加存股張數與減低持有成本。
群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示，該基金追蹤指數的選股邏輯是最大亮點，其在每年5月底依已公告的殖利率排序，選出前30名為成分股，配置在真正的高股息股票；12月換股時則根據上市櫃公司前三季季報，選出當年度EPS成長率高的股票，預先挑選出未來能配出高息的獲利成長黑馬。近期各家高股息ETF成分股也開始進行權重調整，而台股基本面有支撐，指數熱度有望延續，對台股後市仍持正面看法，因此若盤勢有回檔建議可採取逢低買進策略。
復華台灣科技優息ETF經理人許忠成表示，台股電子指數自11月以來累積不小漲幅近日出現震盪，著眼AI趨勢發展可望帶動新的一波半導體及科技業的擴張循環，並推升台股電子產業獲利表現，若遇市場震盪可逢低分批布局，掌握後續的成長契機。
凱基台灣優選高股息30ETF基金基金經理人顏良宇表示，美國聯準會降息預期有利刺激股市表現，特別是高殖利率股有望吸引資金流入，加上年底有作帳與作夢行情、2024年初有總統大選，因此正面看待年底前指數表現及具備高殖利率因子之個股。
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