台股高股息ETF持續吸睛，又一檔規模光速衝破百億元。2023年以來，群益台灣精選高息ETF（00919）、復華台灣科技優息（00929）相繼在短時間內破百億元，成立剛滿月的中信成長高股息（00934）21日也首度站上百億元，來到100.8億元，僅花37個交易日，成為2023年下半年規模最快突破百億元的ETF，亦是第七檔晉升「百億俱樂部」的台股高股息ETF。
為何台股高股息ETF強力吸金？法人分析，11月台股大漲8.7％，外資從連續四個月淨匯出轉為淨匯入，匯入金額達3,500億元，寫下歷史次高，主要受美國聯準會降息趨勢明確，市場預期升息循環已進入末段，加上美債殖利率回落等影響，使外資轉而買進台股，也帶動買氣。
近年台股高息ETF受到投資人的青睞追捧，無論是受益人數與規模都有倍數式的增長，以規模前五大的台股ETF來看，當中四席全為台股高股息ETF，包括群益台灣精選高息ETF、元大高股息ETF、國泰永續高股息ETF、復華台灣科技優息ETF，且這四檔高息ETF的規模加總與受益人數加總，皆在整體台股ETF的規模與受益人數中，分別占51％與50.3％，人氣、買氣都火熱，而下半年上市的中信成長高股息也後來居上。
中信成長高股息ETF經理人張圭慧表示，據歷史經驗，當聯準會最後一次升息後，台股於短中長期皆有表現空間。以中信成長高股息ETF所追蹤的臺灣優選成長高股息指數為例，在聯準會停止升息後進場並持有六個月、一年、兩年及三年，指數報酬分別19％、41％、65％及109％，表現均較加權指數、臺灣高股息指數、MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數來得亮眼。預期聯準會吹起停止升息號角時，指數成長爆發力可期。
群益台灣精選高息ETF經理人謝明志表示，高息股的誘因除了穩定領息之外，跟漲抗跌的特性也是重點之一，而市面上有多檔台股高息ETF，投資人在挑選的時候，應仔細辨別各檔ETF的投資組合差異和選股邏輯，才能獲得真高息，甚至是兼顧成長性。
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