台股年度企業獲利

美國聯準會三度停止升息、展現偏鴿態度，市場確認此波升息周期已結束。日盛投信投信總經理高福乾分析，2024年全球經濟成長放緩、降息機會浮現，2024下半年將進入降息循環，資金行情儼然成形，而美元走貶將有利新興市場資產表現，2024年的台股將進入嶄新格局。

日盛投信指出，展望後市低通膨和軟著陸預期將推升股票及債券資產看漲，2024年可望醞釀並出現更多通縮訊號，預期時至2024年底美國核心通膨應可回落至2％～2.5％。國際貨幣基金（IMF）預估全球經濟增速將從2022年的3.5％放緩至2023年的3％和2024年的2.9％。全球經濟成長將在2024年放緩，有利於降息臆測與債市表現契機。

日盛投信表示，台股方面隨手機應用緩步復甦，2023年企業獲利可望上修至3.04兆，年衰退22.1％。展望2024年，考量科技產業庫存將回到正常水位，預估上市櫃企業獲利可達3.5兆，年增17.2％；美國2024年下半年可能開始降息，預估台股2024年底部應是在第二季，之後一路向好震盪走高。

台新主流基金經理人張格靜表示，預估美國、台灣2024年企業獲利成長性可望達雙位數，整體基本面依舊正向看待；隨美債殖利率、美元指數高檔回落，美國確立升息循環結束且2024年啟動降息，加上基本面回溫、選前行情、作夢行情持續，台股雖漲多但仍偏多看待股市氛圍，個股仍有表現機會，可逢低擇優布局。

張格靜指出，美國、台灣2024年企業獲利有望雙位數以上成長，AI伺服器由2023年的14萬～17萬台跳增至2024年40萬台以上，其他多數產業景氣也將回溫，操作上，優先布局2024年第一季淡季不淡、2024年重回成長的個股。類股選擇上，看好三大族群，一是營運落底、利空出盡族群，包括PC／NB、手機、半導體、記憶體等；二是AI相關族群，如IP、PCB、CCL、散熱、光通訊、ODM等；三是其他具成長動能族群，如重電、航太、電動車、低軌衛星、生技等。

另有投信法人分析，電子五哥中仁寶、和碩近期表現亮眼，原因為仁寶在NB、PC代工比重較高，非AI伺服器概念股，而廣達、緯創等的股價已在6、7月的時候因AI題材有所反應，市場籌碼是必得先經過一段時間整理。市場看好2024年進入「AI PC元年」、CES展將至最大換機潮即將到來，預期AI NB相關類股有機會爆發，除宏碁、華碩，也看好代工大廠如仁寶、英業達及和碩。